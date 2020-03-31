После введения карантина у российских фермеров начались проблемы с рабочей силой и получением кредитов

31 Март 2020 2020-03-31T15:03:13+03:00

Многие из сотрудников - пенсионеры, которым сейчас нельзя выходить из дома

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После того как президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю из-за карантина, появилось много вопросом: как и кому трудиться.

Особенно переживают фермеры, пишет kp.ru. Ведь, конечно, перевести эту работу на «удаленку» нельзя, а еще – много пенсионеров, которые трудятся в этой отрасли. А они из-за карантина должны сидеть дома.

Также сельхозтруженики столкнулись с проблемой получения кредитов. Их вроде им одобрили, но вот офисы банков перестали работать, и деньги в итоге получить не удалось.

- Элементарно не хватает какого- то инструмента, ресурса, где хотя бы были собраны все документы, которые касаются предпринимателей в связи с коронавирусом, - высказала свое мнение генеральный директор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU