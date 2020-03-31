Бывшая жена Ивана Краско просит актера вернуться к ней

31 Март 2020 2020-03-31T15:26:16+03:00

Девушка осталась без денег и наконец-то все осознала

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Экс-супруга актера Ивана Краско Наталья Шевель просит бывшего возлюбленного вернуться к ней.

А все произошло после того, как девушка уехала на заработки в Европу, но что-то там у нее пошло не по плану, пишет kp.ru.

Несколько месяцев назад она позвонила бывшему мужу и сообщила, что она за границей, попросила забрать ее.

Через директора девушка передала Ивану Краско послание, в котором попросилась назад.

- Мол все осознала, прими меня назад, Иван, буду тебе верной. По словам Славы, она готова быть при мне сиделкой, - рассказал актер.

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ИСТОЧНИК KP.RU