Бывшая жена Ивана Краско просит актера вернуться к ней
Экс-супруга актера Ивана Краско Наталья Шевель просит бывшего возлюбленного вернуться к ней.
А все произошло после того, как девушка уехала на заработки в Европу, но что-то там у нее пошло не по плану, пишет kp.ru.
Несколько месяцев назад она позвонила бывшему мужу и сообщила, что она за границей, попросила забрать ее.
Через директора девушка передала Ивану Краско послание, в котором попросилась назад.
- Мол все осознала, прими меня назад, Иван, буду тебе верной. По словам Славы, она готова быть при мне сиделкой, - рассказал актер.
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ИСТОЧНИК KP.RU