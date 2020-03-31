В России продолжают искать лекарство от коронавируса
По всему миру, в том числе и в России, разрабатывают лекарства или вакцины против коронавируса.
Уже сейчас многие эксперты говорят о том, препарат может появиться раньше, сообщает kp.ru. Это связано с тем, что вакцину нужно исследовать на безопасность и эффективность. На это может уйти до 10-12 месяцев.
Но уже есть лекарства, которые могут сработать, убив новый вирус.
Как рассказала экс-министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ученые предлагают лечить больных коронавирусом средствами на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
Также появились новые разработки – противовирусные препараты: «Триазавирин», «Фортепрен» и лекарство «Фавипиравир».
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ИСТОЧНИК KP.RU