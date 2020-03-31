2020-03-31T15:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В России продолжают искать лекарство от коронавируса

Такая работа ведется по всему миру
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На разработку вакцины может понадобиться от 10 до 12 месяцевНа разработку вакцины может понадобиться от 10 до 12 месяцевФото: Артем КИЛЬКИН
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По всему миру, в том числе и в России, разрабатывают лекарства или вакцины против коронавируса.

Уже сейчас многие эксперты говорят о том, препарат может появиться раньше, сообщает kp.ru. Это связано с тем, что вакцину нужно исследовать на безопасность и эффективность. На это может уйти до 10-12 месяцев.

Но уже есть лекарства, которые могут сработать, убив новый вирус.

Как рассказала экс-министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ученые предлагают лечить больных коронавирусом средствами на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

Также появились новые разработки – противовирусные препараты: «Триазавирин», «Фортепрен» и лекарство «Фавипиравир».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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