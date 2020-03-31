В аэропорту «Симферополь» сообщили об отмене 55% рейсов в первых числах апреля

31 Март 2020 2020-03-31T16:38:01+03:00

Это связано с ситуацией по распространению коронавируса

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В начале апреля в аэропорт «Симферополь» рекордно сократится частота полетов из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов на вылет и прилет.

- Значительное сокращение рейсов прогнозируется в течение всего апреля 2020 года и далее. Сокращение количества рейсов связано с резким падением пассажиропотока в аэропорту «Симферополь», - уточнили в пресс-службе.

Также в аэропорту спрогнозировали снижение общего пассажиропотока на 60% в апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU