В Крыму начали дезинфицировать междугородние остановки

31 Март 2020 2020-03-31T17:05:03+03:00

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Крыму ежедневно будут дезинфицировать междугородние остановки.

Как сообщили в «Крымавтодоре», для санитарной обработки есть специальные средства.

- Данные мероприятия направлены для предотвращения распространения вируса, а также для безопасности жизни и здоровья людей, находящихся в общественных местах, - уточнили на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU