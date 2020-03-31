В Крыму начали дезинфицировать междугородние остановки
Работа будет проводиться ежедневно
Фото: пресс-служба ГУП РК "Крымавтодор"
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Крыму ежедневно будут дезинфицировать междугородние остановки.
Как сообщили в «Крымавтодоре», для санитарной обработки есть специальные средства.
- Данные мероприятия направлены для предотвращения распространения вируса, а также для безопасности жизни и здоровья людей, находящихся в общественных местах, - уточнили на предприятии.
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ИСТОЧНИК KP.RU