На въезде в Севастополь установили пять блокпостов

31 Март 2020 2020-03-31T17:38:09+03:00

С начала действия блокпостов сотрудники развернули обратно около 50 машин. Фото: ForPost

Тех, кто въезжает в город, предупреждают о действующем режиме повышенной готовности

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В Севастополе на въезде в город установлены блокпосты, на которых проверяют въезжающие авто.

Как сообщает ForPost, сотрудники блокпостов проводят транспортный контроль и проверяют, что везут в машинах. Кроме того, пассажирам и водителю измеряют температуру.

Помимо этого, путешествующим в карантин напоминают, что в городе действует режим повышенной готовности. Это значит, что закрыты все кафе и рестораны, отменены морские экскурсии и прекращено размещение в отелях.

- С туристической точки зрения делать в городе нечего. Кроме того, вынуждены люди нарушать режим самоизоляции - данные о них будут переданы органам правопорядка по месту жительства и они будут подвергнуты штрафным санкциям, - сообщил врио губернатора Михаил РазвожаевМихаил Развожаев.

На въезде в Севастополь установили пять пунктов пропуска. Один из них находится на 44-м километре 44-м км дороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Два других – на 43-м и 57-м километре дороги Ялта-Севастополь, еще два блокпоста установлены на 11-м километре дороги Танковое - Оборонное и на 2-м км дороги Орловка - Бахчисарай.

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ИСТОЧНИК KP.RU