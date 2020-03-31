2020-03-31T17:59:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымчанам напоминают о самоизоляции через громкоговорители

Система оповещения уже работает в городских округах Евпатория, Ялта, Судак и Феодосия
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В населенных пунктах Крыма задействовали новую систему оповещения, которая с помощью голосовых сообщений призывает граждан соблюдать режим самоизоляции.

- Система оповещения на новой элементной базе, размещенная на ЕДДС муниципальных образований, позволяет передавать речевые сообщения. Это ее главное отличие от старой системы оповещения, которая передавала только сигнал сирен, - передает слова министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова Крымское информационное агентство.

Система оповещения уже работает в городских округах Евпатория, Ялта, Судак и Феодосия. Там где система не работает, планируют использовать мобильный комплекс оповещения.

Кроме того, для информирования населения в местах, где отсутствует покрытие действующей системы оповещения, будет использован мобильный комплекс оповещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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