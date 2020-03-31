В Симферополе на мемориале похитили свежепосаженные пихты

31 Март 2020 2020-03-31T18:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестные похитили пять свежепосаженных пихт возле мемориала «Скорбящая» по улице Маршала Жукова. Место массовых расстрелов во время фашистской оккупации советских граждан облагородили в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».

- Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу растений понесут заслуженную ответственность, - подчеркнула замдиректора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлия Елисеева.

Всего в рамках акции в Симферополе было высажено более 200 саженцев крымской сосны, клена, фруктовых деревьев.

Напомним, в начале марта похитители позарились на можжевельник казацкий, высаженный у памятника жертвам Чернобыльской АЭС. Добычей грабителей стали 7 саженцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU