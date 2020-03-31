2020-03-31T18:11:12+03:00
Общество

В Симферополе на мемориале похитили свежепосаженные пихты

Похоже в городе орудует банда рецидивистов
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Оставшиеся нетронутыми деревья регулярно поливают.Фото: пресс-служба администрации СимферополяОставшиеся нетронутыми деревья регулярно поливают.Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Изменить размер текста:

Неизвестные похитили пять свежепосаженных пихт возле мемориала «Скорбящая» по улице Маршала Жукова. Место массовых расстрелов во время фашистской оккупации советских граждан облагородили в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».

- Надеемся, что несознательные граждане, совершившие кражу растений понесут заслуженную ответственность, - подчеркнула замдиректора МБУ «Город» по зеленому хозяйству Юлия Елисеева.

Всего в рамках акции в Симферополе было высажено более 200 саженцев крымской сосны, клена, фруктовых деревьев.

Напомним, в начале марта похитители позарились на можжевельник казацкий, высаженный у памятника жертвам Чернобыльской АЭС. Добычей грабителей стали 7 саженцев.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помогают ли при коронавирусе имбирь и парацетамол
В Севастополе вырубили можжевельник на 10 миллионов рублей
Режим работы прокуратуры в Крыму с 30 марта по 5 апреля: Принимают ли людей
Крымский туристический бизнес получит налоговые каникулы
В Симферополе на мемориале похитили свежепосаженные пихты
Крымчанам напоминают о самоизоляции через громкоговорители
На въезде в Севастополь установили пять блокпостов
В Крыму начали дезинфицировать междугородние остановки
В аэропорту «Симферополь» сообщили об отмене 55% рейсов в первых числах апреля
Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии здоровья певца
В России продолжают искать лекарство от коронавируса
Бывшая жена Ивана Краско просит актера вернуться к ней
После введения карантина у российских фермеров начались проблемы с рабочей силой и получением кредитов
Появились снимки легких, пораженных коронавирусом
Российские эксперты рассказали, защитит ли от коронавируса прививка против гриппа и вакцины БЦЖ
Где в Крыму делают тест на коронавирус
Крымская художница создала песочную анимацию в поддержку врачей
Апрель в Крыму начнется с заморозков