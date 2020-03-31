Крымский туристический бизнес получит налоговые каникулы

31 Март 2020 2020-03-31T18:43:57+03:00

По данным министерства курортов и туризма РК, отсрочку предоставят до 1 мая

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Крымским туристическим предприятиям предоставят отсрочку по налоговым платежам до 1 мая. Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК, в течение месяца будут подготовлены нормативно-правовые акты, регламентирующие отсрочку.

Освободить турбизнес планируют от всех налоговых отчислений юрлиц, включая страховые взносы, начисленные с зарплаты, и иные выплаты работникам.

- По поручениям президента и правительства Российской Федерации, с целью реализации мер поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года, - сообщили в Минкурортов.

Владельцы бизнеса могут проверить, включено ли их предприятие в список тех, кто может получить налоговые каникулы. Это можно сделать двумя способами: ввести ИНН в поле «поиск» на сайте ФНС России или же на сайте Ростуризма.

Если же предприятия нет в списке, можно обратиться в министерство по электронному адресу economy@mtur.rk.gov.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU