2020-03-31T18:54:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы прокуратуры в Крыму с 30 марта по 5 апреля: Принимают ли людей

«Комсомолка» узнала, как работает прокуратура с 30 марта по 5 апреля
Анастасия ГОНЧАРОВА
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Прокуратура продолжает работать, однако обращения граждан принимает только в письменном видеПрокуратура продолжает работать, однако обращения граждан принимает только в письменном видеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Прокуратура Республики Крым с 30 марта по 5 апреля ограничила личный прием граждан. В надзорном ведомстве напоминают, что обратиться за помощью можно, просто направив свое обращение в письменном виде.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, крымчане могут подать письменное обращение либо через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры республики www.rkproc.ru, либо через портал Госуслуг, либо отправить свое заявление почтой.

Кроме того, на входе в подразделения установлены ящики для обращений, где тоже можно оставить заявление.

Чтобы узнать, зарегистрировали ли вашу заявку и как идет ее рассмотрение, следует звонить по телефонам 8 (3652) 550-394, 8 (3652) 550-39.

Напомним, в Крыму из-за коронавируса ограничили прием граждан практически все учреждения и ведомства. По возможности большинство из них перешли на дистанционный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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