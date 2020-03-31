В Севастополе вырубили можжевельник на 10 миллионов рублей
В Севастополе специалисты природнадзора зафиксировали массовую вырубку можжевельника. Краснокнижные растения выкосили на площади 4 га.
По информации пресс-службы правительства Севастополя, сообщение об уничтожении можжевельника поступило от жителей села Терновка. Выехавшие на место инспекторы природнадзора зафиксировали вырубку 668 деревьев.
- Такая массовая вырубка краснокнижных растений у нас в Севастополе впервые, - сообщил заместитель начальника «Севприроднадзора» Вадим Писляк. - Будет произведен расчет ущерба. По предварительным данным - это более 10 миллионов рублей.
Вырубленный участок можжевеловой рощи находился на сельхозземлях. Заявление о правонарушении направлено в МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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