Впервые в истории Никитского Ботанического сада «Парад тюльпанов» стартовал виртуально
Каждый год к «Параду тюльпанов» сотрудники ботанического сада высаживают огромное количество луковиц тюльпанов. В этом году высажено 100 тысяч штук более 200 сортов.
Как сообщили в пресс-службе ботсада, среди новинок этого года на выставке экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной, фантастической окраской цветков.
Главная изюминка выставки этого года - сорта тюльпанов класса Rembrandt. Этот многочисленный класс тюльпанов с пестрыми расцветками назван в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна.
Впервые в истории в день открытия парада тюльпаны можно посмотреть только в виртуальном пространстве, так как с 23 марта по 5 апреля 2020 года все парки Никитского ботанического сада и территория заповедника «Мыс Мартьян» закрыты для посещения в связи с коронавирусом.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU