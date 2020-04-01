Впервые в истории Никитского Ботанического сада «Парад тюльпанов» стартовал виртуально

1 Апр 2020 2020-04-01T10:24:44+03:00

На 13-ый парад сотрудники высадили сто тысяч тюльпанов, на которые можно посмотреть только в интернете

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Каждый год к «Параду тюльпанов» сотрудники ботанического сада высаживают огромное количество луковиц тюльпанов. В этом году высажено 100 тысяч штук более 200 сортов.

Как сообщили в пресс-службе ботсада, среди новинок этого года на выставке экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с необычной, фантастической окраской цветков.

Главная изюминка выставки этого года - сорта тюльпанов класса Rembrandt. Этот многочисленный класс тюльпанов с пестрыми расцветками назван в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна.

Впервые в истории в день открытия парада тюльпаны можно посмотреть только в виртуальном пространстве, так как с 23 марта по 5 апреля 2020 года все парки Никитского ботанического сада и территория заповедника «Мыс Мартьян» закрыты для посещения в связи с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU