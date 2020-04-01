Общественный транспорт в Симферополе теперь будет ходить только утром и вечером

1 Апр 2020 2020-04-01T10:33:22+03:00

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В Симферополе с 31 марта по 14 апреля изменился режим работы общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, на время карантина автобусы и маршрутки будут ходить с 6.00 до 10.00 утром и с 17.00 до 21.00 вечером.

Согласно графику, выложенному на сайте администрации, на многих маршрутах количество транспорта сократили в два раза, на некоторых – в три раза.

На маршруты выходят автобусы №№ 3, 4, 6, 7, 12, 13, 22, 30, 49, 49а, 55, 62,67, 70, 98, 2, 65, 91, 94, 14, 82,88, 25, 54, 95, 15, 69, 100, 59, 41, 60, 61, 1, 52, 27, 81, 96,50, 63, 8.

Подробное расписание можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU