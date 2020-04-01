2020-04-01T10:38:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Троих нарушителей режима самоизоляции принудительно уложили в обсерватор Евпатории

За сутки составлено 10 админпротоколов
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Нарушение режима самоизоляции грозит принудительной обсервациейНарушение режима самоизоляции грозит принудительной обсервациейФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Нарушителей режима самоизоляции по решению суда принудительно доставили в обсерватор Евпатории. За последние сутки на нарушителей карантинных мер составили 10 административных протоколов.

- Жители Бахчисарайского района, Феодосии и Советского вчера были доставлены за нарушение режима в обсерватор Евпатории, - сообщил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

Проверка прибрежных городов показала, что на набережных очень много людей старше 65 лет. Работают пивные, сувенирные магазины и магазины бытовой техники.

- В парках и скверах, на детских площадках, особенно в вечернее время большое количество детей и взрослых - их не должно быть вообще, - подчеркнул премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. - Тем более, в вечернее время!

По состоянию на 1 апреля количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией не изменилось — в инфекционных больницах находятся 16 человек. Пик выявления ожидается в период с 3 по апреля, с учетом миграционного потока из Украины в период с 16 по 18 марта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Симферополю ездит автомобиль, который напоминает жителям о самоизоляции
В Феодосию доставили двух заболевших с подозрением на коронавирус
Волонтерская деятельность студентов будет засчитываться в качестве практики
Миллион за фейк: Глава Крыма предложил ввести максимальную ответственность за панику в соцсетях по коронавирусу
У главного врача московской больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Волонтеры в Евпатории используют нерабочую неделю для уборки мусора на пляже
Рыбный промысел на время карантина в Крыму прерывать не будут
В Госдуме рассказали, как будет начисляться налог на вклады
Полиция разыскивает шестерых крымчан, которые нарушили карантин
В Крыму за сутки остановили еще четыре предприятия, работавших в карантин
Виновниками роста цен на продовольствия объявлены перекупщики
Двух пассажиров судна, которое зашло в Ялту из Греции, поместят в обсерватор
Около трех тысяч человек в Крыму находятся под меднаблюдением по коронавирусу
Троих нарушителей режима самоизоляции принудительно уложили в обсерватор Евпатории
Общественный транспорт в Симферополе теперь будет ходить только утром и вечером
Впервые в истории Никитского Ботанического сада «Парад тюльпанов» стартовал виртуально
Подписаться на «Комсомолку» теперь можно бесконтактно!
В Ленинском районе пиротехники нашли и уничтожили шесть авиабомб
Джанкойские чиновники покупали сиротам жилье с нарушениями и получили уголовное дело
Погода в Крыму на 1 апреля: переменная облачность и тепло до +14