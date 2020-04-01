Троих нарушителей режима самоизоляции принудительно уложили в обсерватор Евпатории

1 Апр 2020 2020-04-01T10:38:55+03:00

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Нарушителей режима самоизоляции по решению суда принудительно доставили в обсерватор Евпатории. За последние сутки на нарушителей карантинных мер составили 10 административных протоколов.

- Жители Бахчисарайского района, Феодосии и Советского вчера были доставлены за нарушение режима в обсерватор Евпатории, - сообщил министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

Проверка прибрежных городов показала, что на набережных очень много людей старше 65 лет. Работают пивные, сувенирные магазины и магазины бытовой техники.

- В парках и скверах, на детских площадках, особенно в вечернее время большое количество детей и взрослых - их не должно быть вообще, - подчеркнул премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. - Тем более, в вечернее время!

По состоянию на 1 апреля количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией не изменилось — в инфекционных больницах находятся 16 человек. Пик выявления ожидается в период с 3 по апреля, с учетом миграционного потока из Украины в период с 16 по 18 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU