2020-04-01T10:47:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Около трех тысяч человек в Крыму находятся под меднаблюдением по коронавирусу

По состоянию на 1 апреля на полуострове не выявили новых заболевших
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2902 человека. Под динамическим наблюдением находится 2826 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

- За сутки под медицинское наблюдение прибавилось 196 человек, выписаны 126 человек. В стационарах у нас находится 66 человек, за сутки поступило шестеро, выписано четверо. В обсерваторе находится 13 человек, - сообщил Чемоданов.

Напомним, власти Крыма со 2 апреля приняли решение ввести карантин по коронавирусу. По состоянию на 1 апреля на полуострове не выявили новых заболевших коронавирусом. В Крыму остается 16 заболевших, в Севастополе – 5 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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