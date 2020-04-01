2020-04-01T11:28:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Виновниками роста цен на продовольствия объявлены перекупщики

Крупные производители поставят в торговую сеть 10 тысяч тонн овощей
Анна КИРИЕНКО
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Цены подскочат к майским праздникамЦены подскочат к майским праздникамФото: Михаил ПАТЛИС
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Рост цен на продовольственные товары в Крыму возник из-за действий перекупщиков, которые скупили урожай по низким ценам и теперь выбрасывают на прилавки втридорога. В тоже время у крупных производителей с собственными мощностями для хранения накоплено 15 тысяч тонн овощей, из них 10 тысяч должны поступить в торговую сеть.

- Мы договорились, что сельхозтоваропроизводители открывают холодильные камеры, поскольку до новой продукции осталось 2 месяца, и выставляют по самым низким ценам, - сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

СПК «Правда» выставляет 1 тысячу тонн овощей по цене 16,5 рублей за килограмм с доставкой. Торговые сети уже контрактуют поставки.

Что касается молочной и мясной продукции, то собственный объем производства не удовлетворяет рынок полностью и избежать роста цен здесь не удастся. Подорожание начнется после Пасхи и к майским праздникам достигнет пика.

- Наши сельхозтоваропроизводители вступили в посевную компанию, - добавил Рюмшин. - Есть задача увеличить площади посевных культур с 5 тысяч га до 8 тысяч га. Это сделать реально, но есть вопросы по орошению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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