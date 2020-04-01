2020-04-01T12:54:30+03:00
Общество

Волонтеры в Евпатории используют нерабочую неделю для уборки мусора на пляже

Пока одни жарят шашлыки, другие очищают берег [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VKФото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK
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По песочному пляжу идут люди и собираю пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты и прочий мусор.

- Пoка кто-то делает вид, чтo спaсaет Крым, сидя у себя в кабинете или жаря шaшлыки, бесстрашные девушки спасают полуостров прямо сeйчас, без лишних слов, - такой пост сопровождает снимки в социальных сетях. Следует и уточнение. - Пляж пeрeд Евпaторией. Нaши дни.

Пользователи делятся своими мнениями, комментируя фотографии, одни восхищаются волонтерами, другие осуждают нарушение мер предосторожности из-за карантина по коронавирусу: «Огромное уважение! Спасибо, девчата!»; «Умнички!»; «Хотя бы перчатки и маски бы надели»; «И меня с собой берите!»; «В Ивановке Сакский район пляж еще хуже».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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