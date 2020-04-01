2020-04-01T13:25:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Миллион за фейк: Глава Крыма предложил ввести максимальную ответственность за панику в соцсетях по коронавирусу

Картина аналогичная фронтовой
Анна КИРИЕНКО
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Глава Крыма предложит усилить ответственность за дезинформацию в соцсетях. Фото: стоп-кадр заседания оперативного штаба в Совмине РКГлава Крыма предложит усилить ответственность за дезинформацию в соцсетях. Фото: стоп-кадр заседания оперативного штаба в Совмине РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести максимальную ответственность за распростарнение ложной информации в соцсетях по коронавирусу. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривают увеличение штрафов за нарушение санэпидрежима до 1 миллиона рублей, и такую же меру необходимо применять к паникерам.

На заседании оперативного штаба по коронавирусной инфекции министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев сообщил, что в соцсетях появилась информация об очаге заболевания.

- Выявлен информационный вброс о том что на территории Уютненского сельского поседения Сакского района выявлено 5 человек, зараженных коронавирусом, - отметил министр. - Вчера уже пост подправлен автором, и от количества ушли.

Информация направлена в Роспотребнадзор и МВД для привлечения дезинформатора к ответственности. Глава Крыма предложил инициировать на федеральном уровне меры взыскания к авторам подобных постов в соцстеях.

- Надо заставлять эти персонажи публично приносить извинения, чтобы они так же писали — мы приносим извинения, мы наврали. Если нет — то привлечение к ответственности, - указал Аксенов. - Нормальная мера - 1 миллион штраф. Отвадит всех писать бред.

По оценке главы региона, «картина аналогичная фронтовой», и кто сеет панику в военное время, тот работает на врага.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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