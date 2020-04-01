До 6 апреля прекратится работа на всех строительных площадках в Крыму
В Крыму строительная отрасль приостанавливает деятельность до 6 апреля. Такое решение приняло республиканское правительство.
Вице-премьер РК Евгений Кабанов отметил, что перестать работать должны профильные компании и производители строительных материалов.
Это не коснется объектов медицины, где проводится капитальный ремонт и федеральной трассы "Таврида".
Данное решение, по его словам, приняли для безопасности граждан.
- После снятия карантинных мер мы нарастим темпы работ и нагоним упущенное время. В настоящий момент правительство разрабатывает меры поддержки крымских строителей, - подчеркнул Кабанов.
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ИСТОЧНИК KP.RU