В Симферополе власти приняли решение об отсрочке арендной платы
Симферопольские власти приняли решение об отсрочке арендной платы для малого и среднего предпринимательства по договорам аренды муниципального имущества. Об этом сообщается на официальном сайте администрации крымской столицы.
Такие меры предприняли из-за карантина по эпидемии коронавируса.
- Предусмотрена возможность отсрочки по арендной плате за период с 1 апреля по 30 июня текущего года по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, при условии направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя до 1 мая, - сообщил замглавы города Владимир Паринов.
Пеня в случае просрочки начисляться не будет.
При этом арендная плата по договорам с 1 апреля по 30 июня подлежит оплате до 20 декабря.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU