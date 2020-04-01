2020-04-01T18:45:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В Симферополе власти приняли решение об отсрочке арендной платы

Пеню начислять не будут
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Решение приняли на сессии горсоветаРешение приняли на сессии горсоветаФото: "КП" Архив
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Симферопольские власти приняли решение об отсрочке арендной платы для малого и среднего предпринимательства по договорам аренды муниципального имущества. Об этом сообщается на официальном сайте администрации крымской столицы.

Такие меры предприняли из-за карантина по эпидемии коронавируса.

- Предусмотрена возможность отсрочки по арендной плате за период с 1 апреля по 30 июня текущего года по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, при условии направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя до 1 мая, - сообщил замглавы города Владимир Паринов.

Пеня в случае просрочки начисляться не будет.

При этом арендная плата по договорам с 1 апреля по 30 июня подлежит оплате до 20 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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