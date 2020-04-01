Чубаров заявил о переносе даты «марша на Крым» из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T19:21:39+03:00

С новой датой на Украине пока не определились

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Глава меджлиса* Рефат Чубаров заявил о том, что запланированный «марш достоинства» на Крым откладывается из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

- Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства »- организованной шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыму - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года, - сообщил он.

При этом Чубаров отметил, что штаб акции продолжает работу по подготовке «марша» с помощью удаленного общения и локальных встреч.

*Меджлис - организация, запрещенная в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU