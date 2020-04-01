Чубаров заявил о переносе даты «марша на Крым» из-за коронавируса
Глава меджлиса* Рефат Чубаров заявил о том, что запланированный «марш достоинства» на Крым откладывается из-за пандемии коронавируса. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.
- Штаб международной ненасильственной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства »- организованной шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыму - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года, - сообщил он.
При этом Чубаров отметил, что штаб акции продолжает работу по подготовке «марша» с помощью удаленного общения и локальных встреч.
*Меджлис - организация, запрещенная в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU