Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Крыму
В Роспотребнадзоре уверены, что количество зараженных коронавирусом на полуострове будет расти. Вот уже два дня новых заболевших не выявлено, однако санитарные врачи призывают не обманываться по этому поводу.
- Эти случаи не должны ни успокаивать ни расслаблять, - заявила на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. - Мы прогнозируем рост заболеваемости, случаи будут, и беспечность к выполнению тех или иных мероприятий недопустима.
Наталья Пеньковская подчеркнула, что уже вступили в силу изменения в КоАП РФ, и штрафы для граждан за нарушение режима всеобщей самоизоляции составляют от 15 до 20 тысяч, а для бизнеса - от 200 до 500 тысяч рублей.
Напомним, в Республике Крым на сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, еще 5 - в Севастополе.
Со 2 апреля в Крыму ввели режим всеобщей самоизоляции. Из дома выходить никому нельзя, кроме как для похода в ближайший магазин или в аптеку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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