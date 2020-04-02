Роспотребнадзор прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в Крыму

2 Апр 2020 2020-04-02T10:54:57+03:00

На полуострове два дня не регистрируют новых случаев заболевания Фото: Виталий ПАРУБОВ

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В Роспотребнадзоре уверены, что количество зараженных коронавирусом на полуострове будет расти. Вот уже два дня новых заболевших не выявлено, однако санитарные врачи призывают не обманываться по этому поводу.

- Эти случаи не должны ни успокаивать ни расслаблять, - заявила на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. - Мы прогнозируем рост заболеваемости, случаи будут, и беспечность к выполнению тех или иных мероприятий недопустима.

Наталья Пеньковская подчеркнула, что уже вступили в силу изменения в КоАП РФ, и штрафы для граждан за нарушение режима всеобщей самоизоляции составляют от 15 до 20 тысяч, а для бизнеса - от 200 до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Республике Крым на сегодняшний день зарегистрировано 16 случаев заболевания коронавирусом, еще 5 - в Севастополе.

Со 2 апреля в Крыму ввели режим всеобщей самоизоляции. Из дома выходить никому нельзя, кроме как для похода в ближайший магазин или в аптеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU