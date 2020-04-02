Стало известно, как будут работать больницы Крыма во время всеобщей самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T12:11:10+03:00

Режим будет действовать до конца ограничительного режима Фото: Виталий ПАРУБОВ

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Крымский Минздрав опубликовал график работы больниц республики на период карантина. Официальный документ размещен на портале правительства РК.

- График работы медицинских организаций на период действия ограничительного режима остается прежним, при этом рекомендуется перенести плановое посещение до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Крым, - указано в документе.

Кроме того, поясняется, что работу санаторно-курортных учреждений приостановили до особого распоряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU