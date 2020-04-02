Стало известно, как будут работать больницы Крыма во время всеобщей самоизоляции
Крымский Минздрав опубликовал график работы больниц республики на период карантина. Официальный документ размещен на портале правительства РК.
- График работы медицинских организаций на период действия ограничительного режима остается прежним, при этом рекомендуется перенести плановое посещение до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Крым, - указано в документе.
Кроме того, поясняется, что работу санаторно-курортных учреждений приостановили до особого распоряжения.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU