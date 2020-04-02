На Крымском мосту появится дезинфекционный барьер
С 3 апреля на Крымском мосту будет работать дезинфекционный барьер для контроля здоровья. Ранее там установили блокпост с полуночи 2 апреля.
- Еще один момент прошу в решение штаба внести - организацию дезбарьера на пункте пропуска. Сначала мы сделаем дезбарьер чисто технически, без обработки транспорта, дезбарьер для колес. Это механизм технический, и с завтрашнего дня он должен заработать, - сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что все сотрудники, которые работают на блокпосту - сотрудники полиции и Росгвардии, военные и медики проинструктированы в части составления анкеты и тактики проведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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