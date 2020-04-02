2020-04-02T11:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Пятеро граждан нарушили режим домашней самоизоляции

Теперь им грозит 14 дней в обсерваторе
Анна КИРИЕНКО
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Самая дисциплинированная возрастная группа оказалась самой беспечной в вопросах самоизоляцииСамая дисциплинированная возрастная группа оказалась самой беспечной в вопросах самоизоляцииФото: Анастасия ЖУКОВА
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Полицейские не обнаружили по месту жительства пятерых граждан, которые должны соблюдать режим самоизоляции. На нарушителей составлены протоколы, которые Роспотребнадзор направит в суд для решения по принудительной изоляции в обсерваторе на 14 дней.

- Проверено 864 человек под наблюдением, не установлено 5 лиц, - сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин. - За сутки всех нашли, материалы составлены переданы в Роспотребнадзор.

Полицейские составили протоколы на родителей троих подростков, которые систематически игнорируют запрет на нахождение в общественных местах. Теперь их ждет штраф от 100 до 500 рублей. Протоколы на граждан 65+ заменяют анкетированием с установлением причин нарушения режима домашней изоляции. Таких за сутки насчитали 362 гражданина. Всех их сопроводили к месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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