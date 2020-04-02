В 7-й горбольнице Симферополя сконцентрируют всех больных коронавирусом
В случае роста заболеваемости новым коронавирусом, увеличение госпитальной базы на территории Крыма будет достигнуто за счет мощностей 7-й городской больницы Симферополя.
- Там у нас будут сконцентрированы больные с диагнозом коронавирус, - заявил во время заседания оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
Также, по словам министра, увеличение госпитальной базы пройдет за счет Республиканской детской инфекционной больницы.
- Там нужно готовить персонал, обучать людей. Нужно также поставить туда реагенты для тест-системы, - добавила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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