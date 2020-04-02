На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию

2 Апр 2020 2020-04-02T13:58:25+03:00

Заведения работают на вынос, но любители шаурмы не отходят от ларьков. Фото: Михаил ПАТЛИС

Изменить размер текста: A A

На керченских рынках продолжается продажа шаурмы и чебуреков. На ларьках висят объявления, что чебуречные работают исключительно на вынос. При этом, около ларьков по-прежнему стоят столики, где собираются любители восточного стрит-фуда, нарушая тем самым карантинные ограничения.

По словам директора «Центра оперативного реагирования при Совмине» Татьяны Зверевой, закрыть торговые точки не удалось.

- Поэтому я пригласила полицию, нацгвардию и передала этих торговцев в их руки, - рассказала Зверева.

На рынках, по данным властей, не много посетителей. Продавцы работают в защитных масках, а полиция следит, чтобы граждане не собиралась большими группами.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU