На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию
На керченских рынках продолжается продажа шаурмы и чебуреков. На ларьках висят объявления, что чебуречные работают исключительно на вынос. При этом, около ларьков по-прежнему стоят столики, где собираются любители восточного стрит-фуда, нарушая тем самым карантинные ограничения.
По словам директора «Центра оперативного реагирования при Совмине» Татьяны Зверевой, закрыть торговые точки не удалось.
- Поэтому я пригласила полицию, нацгвардию и передала этих торговцев в их руки, - рассказала Зверева.
На рынках, по данным властей, не много посетителей. Продавцы работают в защитных масках, а полиция следит, чтобы граждане не собиралась большими группами.
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ИСТОЧНИК KP.RU