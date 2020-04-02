2020-04-02T13:58:25+03:00
Общество

На хитрых торговцев шаурмой в Керчи спустили полицию

Торговые точки решили обойти режим самоизоляции
Никита ПОЛЬКО
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Заведения работают на вынос, но любители шаурмы не отходят от ларьков.Заведения работают на вынос, но любители шаурмы не отходят от ларьков.Фото: Михаил ПАТЛИС
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На керченских рынках продолжается продажа шаурмы и чебуреков. На ларьках висят объявления, что чебуречные работают исключительно на вынос. При этом, около ларьков по-прежнему стоят столики, где собираются любители восточного стрит-фуда, нарушая тем самым карантинные ограничения.

По словам директора «Центра оперативного реагирования при Совмине» Татьяны Зверевой, закрыть торговые точки не удалось.

- Поэтому я пригласила полицию, нацгвардию и передала этих торговцев в их руки, - рассказала Зверева.

На рынках, по данным властей, не много посетителей. Продавцы работают в защитных масках, а полиция следит, чтобы граждане не собиралась большими группами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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