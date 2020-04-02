Большинство туристов покинет Крым до 6 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T14:53:23+03:00

Около 3% туристов останется для завершения лечения. Фото: Надежда ДАЦЮК

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До 6 апреля основной поток туристов покинет Крым, сообщил Вадим Волченко, министр курортов и туризма республики.

Уже после 6 апреля в санаториях Крыма может остаться около 3-5% отдыхающих, которым разрешено закончить лечение.

- Гостиницы консервируются до 1 июня. Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, - передает слова Волченко пресс-служба Минкурортов.

Всех владельцев гостиниц предупредили, чтобы они не принимали новых отдыхающих до завершения карантина по коронавирусу.

За апрель-май Крым потеряет почти миллион туристов. И это по самым скромным подсчетам.

- Но лучше мы примем все необходимые меры предосторожности и сохраним курорт и отрасль, применим реальные меры поддержки и постараемся не потерять высокий сезон, - заключил министр.

Напомним, что до 1 июня санаториям, пансионатам, частным отелям и гостиницам в Крыму запрещено принимать туристов. Однако Роспотребнадзор сообщает о масштабных нарушениях карантина отелями в Ялте.

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ИСТОЧНИК KP.RU