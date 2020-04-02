Крымским врачам помогают 140 студентов-медиков
Около 140 студентов-медиков КФУ помогают врачам в больницах Крыма. Они трудятся в поликлиниках крупных городов республики.
Как сообщил замдиректора по гуманитарному образованию и воспитательной работе академии Денис Шадуро, ребята оказывают помощь в работе с документами, компьютерами.
- Шесть наших студентов трудятся на "горячих линиях" Минздрава по вопросам коронавируса, - уточнил он.
Одна из студенток рассказала, что всеми необходимыми средствами защиты она обеспечена и никаких сложностей пока не возникало.
- Для меня это возможность и получить опыт перед практической работой, и помочь «старшим» коллегам, - поделилась студентка 6 курса МА Крымского федерального университета Татьяна Гришко.
Сообщается, что в больницах республики нужна помощь еще 300 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU