Через несколько дней загрузка крымских отелей составит 3%
В Крыму на 6 апреля ожидается загрузка отелей не больше 3%. Об этом сообщила вице-премьер, министр финансов Крыма Ирина Кивико.
- С 28 марта мы обследовали 210 средств размещения, в том числе в Ялте 91. Все средства на 100% проинформированы о запрете на прием отдыхающих, везде выполнялись меры профилактики. На 6-е число мы ожидаем загрузку всего 3%. Это те, кто заселился до наступления срока указа главы, - сообщила Ирина Кивико.
По словам вице-премьера, информация о массовом размещении туристов в городе Ялта не подтвердилась. Однако есть нарушения в частном секторе, в нелегальных средствах размещения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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