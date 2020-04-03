2020-04-03T10:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Через несколько дней загрузка крымских отелей составит 3%

Сейчас в средствах размещения находятся те отдыхающие, которые заселились еще до введения ограничений
Надежда ДАЦЮК
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Гостиницы и отели не будут принимать туристов до 1июняГостиницы и отели не будут принимать туристов до 1июняФото: Анна КИРИЕНКО
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В Крыму на 6 апреля ожидается загрузка отелей не больше 3%. Об этом сообщила вице-премьер, министр финансов Крыма Ирина Кивико.

- С 28 марта мы обследовали 210 средств размещения, в том числе в Ялте 91. Все средства на 100% проинформированы о запрете на прием отдыхающих, везде выполнялись меры профилактики. На 6-е число мы ожидаем загрузку всего 3%. Это те, кто заселился до наступления срока указа главы, - сообщила Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, информация о массовом размещении туристов в городе Ялта не подтвердилась. Однако есть нарушения в частном секторе, в нелегальных средствах размещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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