Роспотребнадзор установил всех пассажиров самолетов, где летели новые зараженные коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T10:41:36+03:00

Также разыскиваются граждане, которые ехали из Симферополя в Керчь на автобусе

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Двое зараженных коронавирусом, зарегистрированные в Крыму, прибыли на полуостров из Москвы, добирались самолетом.

- Списки контактов по рейсам установлены, всех пассажиров передадут под медицинское наблюдение, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она также отметила, что один из заболевших ехал на автобусе из Симферополя в Керчь. Пассажиров этого рейса пока не установили, в ближайшее время номер автобуса и время отправления распространят для публикации в СМИ, чтобы люди смогли обратиться в Роспотребнадзор и сдать анализы.

Напомним, в Крыму зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусом. Ближайшие родственники заболевших наблюдаются в стационаре, остальные - под домашним динамическим наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU