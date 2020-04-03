2020-04-03T10:41:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор установил всех пассажиров самолетов, где летели новые зараженные коронавирусом

Также разыскиваются граждане, которые ехали из Симферополя в Керчь на автобусе
Анастасия ЖУКОВА
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Заболевшие граждане попали в Крым на самолетеЗаболевшие граждане попали в Крым на самолетеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Двое зараженных коронавирусом, зарегистрированные в Крыму, прибыли на полуостров из Москвы, добирались самолетом.

- Списки контактов по рейсам установлены, всех пассажиров передадут под медицинское наблюдение, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она также отметила, что один из заболевших ехал на автобусе из Симферополя в Керчь. Пассажиров этого рейса пока не установили, в ближайшее время номер автобуса и время отправления распространят для публикации в СМИ, чтобы люди смогли обратиться в Роспотребнадзор и сдать анализы.

Напомним, в Крыму зарегистрировано 18 случаев заболевания коронавирусом. Ближайшие родственники заболевших наблюдаются в стационаре, остальные - под домашним динамическим наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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