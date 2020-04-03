2020-04-03T11:12:56+03:00
Общество

Набережную и парки Ялты перекроют казаки и полиция

Ловить нарушителей самоизоляции будут и волонтеры
Никита ПОЛЬКО
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Гулять по побережью не стоит, чтобы не нарваться на штраф.Гулять по побережью не стоит, чтобы не нарваться на штраф.Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ
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Набережную Ялты оградили забором от желающих погулять во время режима всеобщей самоизоляции. Закрыты парки и скверы города. Но эти меры не помогают.

- Несмотря на озвученные запреты, граждане продолжают нарушать режим самоизоляции, - заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Чтобы отвадить любителей променадов от гуляний по городу, на помощь патрулям полиции и Росгвардии выйдут казаки и волонтеры. Всем им выдадут специальные документы.

- Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля могут находиться только рабочие, - пояснил глава города.

Контроль будет осуществляться и с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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