Набережную и парки Ялты перекроют казаки и полиция
Набережную Ялты оградили забором от желающих погулять во время режима всеобщей самоизоляции. Закрыты парки и скверы города. Но эти меры не помогают.
- Несмотря на озвученные запреты, граждане продолжают нарушать режим самоизоляции, - заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
Чтобы отвадить любителей променадов от гуляний по городу, на помощь патрулям полиции и Росгвардии выйдут казаки и волонтеры. Всем им выдадут специальные документы.
- Они будут следить за недопущением граждан на городскую набережную, где в период с 3 по 6 апреля могут находиться только рабочие, - пояснил глава города.
Контроль будет осуществляться и с помощью камер видеонаблюдения, установленных в городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU