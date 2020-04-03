В Крыму разрешили ездить на личном авто на дачу во время карантина по коронавирусу
В Крыму официально не вводили разрешений и ограничений на использование личного транспорта во время карантина по коронавирусу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, граждане могут использовать его, если в этом есть острая необходимость.
- По автомобильному транспорту у нас никаких разрешений. Спецпропусков никаких на транспорт не нужно. Но у человека, который находится в машине, должен быть документ, подтверждающий, что он куда-то едет, - сказал Аксенов.
Также глава Крыма добавил, что разрешены выезды на дачные участки.
Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк подчеркнул, что в период самоизоляции выходить из дома нужно только при острой необходимости. На личном авто можно ездить за продуктами или в больницу недалеко от дома. На дачу тоже можно ездить, но ели машину остановят инспекторы ГИБДД, нужно будет назвать точный адрес, куда вы направляетесь.
Сергей Аксенов отметил, что сегодня, 3 апреля, на портале правительства появятся подробные разъяснения по использованию личного транспорта на карантине.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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