2020-04-03T12:31:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму разрешили ездить на личном авто на дачу во время карантина по коронавирусу

Кроме того, можно выезжать в магазин или в больницу
Надежда ДАЦЮК
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Поездки возможны, но только в случае крайней необходимостиПоездки возможны, но только в случае крайней необходимостиФото: Виталий ПАРУБОВ
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В Крыму официально не вводили разрешений и ограничений на использование личного транспорта во время карантина по коронавирусу. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, граждане могут использовать его, если в этом есть острая необходимость.

- По автомобильному транспорту у нас никаких разрешений. Спецпропусков никаких на транспорт не нужно. Но у человека, который находится в машине, должен быть документ, подтверждающий, что он куда-то едет, - сказал Аксенов.

Также глава Крыма добавил, что разрешены выезды на дачные участки.

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк подчеркнул, что в период самоизоляции выходить из дома нужно только при острой необходимости. На личном авто можно ездить за продуктами или в больницу недалеко от дома. На дачу тоже можно ездить, но ели машину остановят инспекторы ГИБДД, нужно будет назвать точный адрес, куда вы направляетесь.

Сергей Аксенов отметил, что сегодня, 3 апреля, на портале правительства появятся подробные разъяснения по использованию личного транспорта на карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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