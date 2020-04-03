Двух крымчан оштрафовали и поместили в обсерватор за нарушение режима самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T12:04:32+03:00

Еще шестерых граждан, покинувших место жительства, полиция до сих пор разыскивает

Изменить размер текста: A A

Двух жителей Крыма, нарушивших карантин, насильно поместили в обсерватор. Об этом сообщил замглавы МВД по РК Александр Смаглин.

- Два человека – в Белогорске и Белогорском районе – нарушили режим самоизоляции. Оба привлечены к административной ответственности, помещены в обсерватор, - рассказал Смаглин.

Он уточнил, что одна из нарушителей – девушка, приехавшая из Южной Кореи. Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Также полиция до сих пор разыскивает шестерых граждан, нарушивших режим самоизоляции. По словам Александра Смаглина, все они зарегистрированы за пределами Крыма, поэтому могли выехать домой, но это пока не подтверждено.

Кроме того, сотрудники МВД за последние сутки составили пять протоколов на родителей, чьи дети гуляли в местах массового скопления граждан без взрослых, а также выдали предписания о самоизоляции 269 пожилым гражданам, которые вышли на улицу. Пенсионеров сопроводили домой.

Напомним, в Крыму до 6 апреля действует режим всеобщей изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU