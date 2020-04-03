На Крымском мосту установили второй блокпост

3 Апр 2020 2020-04-03T15:19:17+03:00

Теперь здоровье водителей и пассажиров контролируют и со стороны Краснодарского края

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На Крымском мосту появился второй блокпост - со стороны Краснодарского края.

- Наши действия синхронизированы с Краснодарским краем. Аналогичный пост организован на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. За сутки с 9.00 2 апреля по 8.00 3 апреля в Крым пропущено 1 578 тысячи транспортных средств, - сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

По его словам, у всех пассажиров и водителей авто, въезжающих в Крым, измеряют температуру. Также сотрудники Росгвардии интересуются целью прибытия в Крым. Потом эти данные поступают в Роспотребнадзор.

В свою очередь, вице-премьер Крыма Юлия Жукова сообщила о снижении пассажиропотока на мосту практически на 50%. Она отметила, что 31 марта в двух направлениях через мост проехала 6301 машина, 1 апреля было уже 5126 авто, а 2-го - 3359.

- Принятые меры дают динамику - на 46% у нас отмечается здесь падение. Причем на въезд падение 47%, на выезд - 46%. Поэтому все принятые меры дают свой результат, - сказала Юлия Жукова.

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ИСТОЧНИК KP.RU