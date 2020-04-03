Как работают автовокзалы Крыма в режиме самоизоляции
Начиная с 3 апреля, 28 автостанций Крыма остановили свою работу. Это больше половины всех автостанций республики.
В пресс-службе «Крымавтотранса» уточнили, чт свою работу продолжают 26 автостанций на полуострове. С этих станций отправляются рейсы пригородного сообщения.
При этом график работы измене. Узнать его можно по телефону «горячей линии» предприятия.
В Крыму, напомним, ограничили движение общественного транспорта со 2 апреля. Режим всеобщей самоизоляции в республики введен с 3 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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