Как работают автовокзалы Крыма в режиме самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T15:19:00+03:00

Больше половины автостанций Крыма прекратили работу на время самоизоляции

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Начиная с 3 апреля, 28 автостанций Крыма остановили свою работу. Это больше половины всех автостанций республики.

В пресс-службе «Крымавтотранса» уточнили, чт свою работу продолжают 26 автостанций на полуострове. С этих станций отправляются рейсы пригородного сообщения.

При этом график работы измене. Узнать его можно по телефону «горячей линии» предприятия.

В Крыму, напомним, ограничили движение общественного транспорта со 2 апреля. Режим всеобщей самоизоляции в республики введен с 3 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU