Сотрудники ФСБ поймали в Керчи наркосбытчиков прямо во время сделки

3 Апр 2020 2020-04-03T15:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи сотрудники ФСБ и пограничники накрыли двух молодых людей, которые занимались сбытом наркотиков.

В пресс-службе управления ФСБ РФ по Крыму сообщили, что двое мужчин 1995 и 1990 годов рождения были пойманы спецслужбами, когда пытались продать партию наркотиков.

Всего у задержанных нашли больше 80 так называемых закладок. Анализ показал, что наркотики содержали в себе «N-метилэфедрон».

Теперь двоим керчанам светит до 20 лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU