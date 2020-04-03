Сотрудники ФСБ поймали в Керчи наркосбытчиков прямо во время сделки
В Керчи сотрудники ФСБ и пограничники накрыли двух молодых людей, которые занимались сбытом наркотиков.
В пресс-службе управления ФСБ РФ по Крыму сообщили, что двое мужчин 1995 и 1990 годов рождения были пойманы спецслужбами, когда пытались продать партию наркотиков.
Всего у задержанных нашли больше 80 так называемых закладок. Анализ показал, что наркотики содержали в себе «N-метилэфедрон».
Теперь двоим керчанам светит до 20 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU