2020-04-03T15:24:53+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ поймали в Керчи наркосбытчиков прямо во время сделки

Силовики нашли у двоих крымчан 80 закладок
Никита ПОЛЬКО
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Фото: ЦОС ФСБ РФ.Фото: ЦОС ФСБ РФ.
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В Керчи сотрудники ФСБ и пограничники накрыли двух молодых людей, которые занимались сбытом наркотиков.

В пресс-службе управления ФСБ РФ по Крыму сообщили, что двое мужчин 1995 и 1990 годов рождения были пойманы спецслужбами, когда пытались продать партию наркотиков.

Всего у задержанных нашли больше 80 так называемых закладок. Анализ показал, что наркотики содержали в себе «N-метилэфедрон».

Теперь двоим керчанам светит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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