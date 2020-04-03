До 30 апреля крымская налоговая приостанавливает свою работу

3 Апр 2020 2020-04-03T17:11:43+03:00

Граждан будут бесплатно информировать по Скайпу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Управление ФНС по Крыму приостанавливает личный прием и обслуживание налогоплательщиков до 30 апреля.

В ведомстве уточнили, что прием налоговой и бухгалтерской отчетности ведется только через боксы для приема входящей корреспонденции.

Граждане могут воспользоваться услугами бесплатного информирования по Скайпу:

- ИНФС России по Симферополю - 9102 ИФНС

- ИНФНС России по Бахчисарайском району - 9104 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 1 - 9105 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 2 - 9106 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 4 - 9108 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 5 - 9109 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 6 - 9110 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 7 - 9111 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 8 - 9103 ИФНС

- Межрайонная ИФНС России № 9 - 9112 ИФНС

ВАЖНО

«Горячая линия» по актуализации данных «Личного кабинета налогоплательщика – физического лица»: (3652) 66 75 22.

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ИСТОЧНИК KP.RU