До 30 апреля крымская налоговая приостанавливает свою работу
Управление ФНС по Крыму приостанавливает личный прием и обслуживание налогоплательщиков до 30 апреля.
В ведомстве уточнили, что прием налоговой и бухгалтерской отчетности ведется только через боксы для приема входящей корреспонденции.
Граждане могут воспользоваться услугами бесплатного информирования по Скайпу:
- ИНФС России по Симферополю - 9102 ИФНС
- ИНФНС России по Бахчисарайском району - 9104 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 1 - 9105 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 2 - 9106 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 4 - 9108 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 5 - 9109 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 6 - 9110 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 7 - 9111 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 8 - 9103 ИФНС
- Межрайонная ИФНС России № 9 - 9112 ИФНС
ВАЖНО
«Горячая линия» по актуализации данных «Личного кабинета налогоплательщика – физического лица»: (3652) 66 75 22.
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ИСТОЧНИК KP.RU