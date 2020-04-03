В работающих крымских гостиницах будут использовать пластиковую посуду и ограничат ассортимент блюд
Для работающих крымских санаторий и гостиниц разработали дополнительные меры безопасности по организации питания. Это касается гостей, которые находятся в самоизоляции.
Уточняется, что в номерах нужно соблюдать производственный контроль и дезинфицировать посуду.
- Рекомендуется ограничиться тем ассортиментом блюд, которые соответствуют имеющемуся набору помещений, а также использовать одноразовую посуду, - сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.
НА ЗАМЕТКУ
Телефон «горячей линии» крымского управления Роспотребнадзора +79789191123;
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU