В работающих крымских гостиницах будут использовать пластиковую посуду и ограничат ассортимент блюд

3 Апр 2020 2020-04-03T18:08:35+03:00

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Для работающих крымских санаторий и гостиниц разработали дополнительные меры безопасности по организации питания. Это касается гостей, которые находятся в самоизоляции.

Уточняется, что в номерах нужно соблюдать производственный контроль и дезинфицировать посуду.

- Рекомендуется ограничиться тем ассортиментом блюд, которые соответствуют имеющемуся набору помещений, а также использовать одноразовую посуду, - сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

НА ЗАМЕТКУ

Телефон «горячей линии» крымского управления Роспотребнадзора +79789191123;

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ИСТОЧНИК KP.RU