В аэропорту Симферополь отменили больше 40 рейсов

3 Апр 2020 2020-04-03T18:28:59+03:00

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В симферопольском аэропорту за сутки на 76 процентов упал пассажиропоток. Данные сравниваются с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани крымской столицы, средняя загрузка самолетов составила 26 процентов посадочных мест.

- На 3 и 4 апреля в аэропорту отменили больше 40 ранее запланированных рейсов. Прогнозируется, что масштабные сокращения полетов в Крым будут продолжаться и дальше., - дополнили в пресс-службе.

Кроме того, уже в это воскресенье, 5 апреля, авиакомпании отменят еще 52 рейса на прилет и вылет. Это около 65 процентов от общего количества.

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ИСТОЧНИК KP.RU