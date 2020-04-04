Погода в Крыму на 4 апреля: ветрено и тепло до +17
4 апреля, в субботу на Крымском полуострове синоптики обещают сильный ветер.
- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем температура воздуха +15…+17°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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