2020-04-04T07:53:02+03:00
Общество

Погода в Крыму на 4 апреля: ветрено и тепло до +17

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК температура воздуха днем +12…+14°.На ЮБК температура воздуха днем +12…+14°.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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4 апреля, в субботу на Крымском полуострове синоптики обещают сильный ветер.

- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем температура воздуха +15…+17°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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