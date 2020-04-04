Четыре крупных торговых центра согласились снизить аренду для неработающих бутиков

4 Апр 2020 2020-04-04T08:49:39+03:00

Аренду за вермя простоя снизят, но не отменят. Фото: ФНС/facebook.

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Четыре крупных торговых центра Симферополя готовы снизить ставку аренды для предпринимателей, чьи торговые точки попали под вынужденный простой из-за усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма - министр финансов Ирина Кивико.

По ее словам, договоренность достигнута в середине недели с руководителями торговых центров «Южная галерея», «Меганом», «ФМ» и «Центрум». Насколько будет снижена арендная плата в этих комплексах и продолжится ли работа по снижению ставок для арендаторов других частных объектов пока не известно.

Напомним, на уровне республики принято решение по отсрочке арендных платежей за государственное имущество. Аналогичное решение горсовет Симферополя принял в отношении муниципальной собственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU