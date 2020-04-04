2020-04-04T08:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Четыре крупных торговых центра согласились снизить аренду для неработающих бутиков

Договоренность достигнута, проценты не известны
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Аренду за вермя простоя снизят, но не отменят. Фото: ФНС/facebook.Аренду за вермя простоя снизят, но не отменят. Фото: ФНС/facebook.
Изменить размер текста:

Четыре крупных торговых центра Симферополя готовы снизить ставку аренды для предпринимателей, чьи торговые точки попали под вынужденный простой из-за усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер правительства Крыма - министр финансов Ирина Кивико.

По ее словам, договоренность достигнута в середине недели с руководителями торговых центров «Южная галерея», «Меганом», «ФМ» и «Центрум». Насколько будет снижена арендная плата в этих комплексах и продолжится ли работа по снижению ставок для арендаторов других частных объектов пока не известно.

Напомним, на уровне республики принято решение по отсрочке арендных платежей за государственное имущество. Аналогичное решение горсовет Симферополя принял в отношении муниципальной собственности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курортный сезон в Крыму зависит от результатов самоизоляции
В Керчи «бдительная» гражданка не давала энергетикам работать из-за коронавируса
Крымский работодатель пойдет под суд за то, что не платил зарплату
Еще один гражданин решил сбежать из-под карантина на Украину
Полиция разыскивает жительницу Феодосии, пропавшую без вести в свой день рождения
В понедельник ялтинский обсерватор начнет принимать людей
Полтысячи пенсионеров нарушили режим самоизоляции за сутки в Крыму
Москвичи и жители Подмосковья едут в Крым пересидеть карантин на даче
В Крыму подготовили инфекционный госпиталь на случай массового заболевания коронавирусом
Крым входит в зону риска по количеству заблевавших коронавирусом
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением более трех тысяч человек
Новый медцентр им. Семашко под Симферополем готовят под коронавирус
На борьбу с коронавирусом в Крыму направят 30 миллионов рублей
Четыре крупных торговых центра согласились снизить аренду для неработающих бутиков
Погода в Крыму на 4 апреля: ветрено и тепло до +17
В Симферополе из-за коронавируса отменили ярмарки
Торговые центры Симферополя снизят цену за аренду
В Симферополе начали ремонт одной из центральных улиц
На социальные выплаты для крымчан направили больше денег
Экс-начальница жилсервиса в Симферополе заработала миллион на фиктивных договорах
В аэропорту Симферополь отменили больше 40 рейсов
В работающих крымских гостиницах будут использовать пластиковую посуду и ограничат ассортимент блюд
До 30 апреля крымская налоговая приостанавливает свою работу
Мать убитой отчимом 5-летней Даши Пилипенко собирает деньги на памятник дочери
Сотрудники ФСБ поймали в Керчи наркосбытчиков прямо во время сделки
Как работают автовокзалы Крыма в режиме самоизоляции
В Крыму из-за коронавируса отменили 20 рейсов электричек