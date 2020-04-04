На борьбу с коронавирусом в Крыму направят 30 миллионов рублей
На мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019–nCoV) в Республике Крым направят 30 миллионов рублей. Средства пойдут на предупреждение угрозы чрезвычайной ситуации биолого-социального характера регионального уровня.
Распоряжением Совмина Крыма бюджетные ассигнования из резервного фонда получит республиканский Минздрав.
Ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов обратился к главе республики с просьбой изыскать возможность приобретения расходных материалов для проведения тестирования на наличие коронавируса. Сами тест-системы Крым получил в достаточном количестве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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