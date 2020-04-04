Новый медцентр им. Семашко под Симферополем готовят под коронавирус

4 Апр 2020 2020-04-04T09:58:20+03:00

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Новый медицинский центр им. Семашко под Симферополем готовят для приема больных коронавирусом. Объект, который планировали официально открыть в июле этого года, в экстренном порядке подключат к коммуникациям и запустят уже 12 апреля.

В распоряжении Совета министров Крыма указано, что все недостающее оборудование и расходные материалы для полноценной работы медцентра будет закуплено за счет республики. Уже к 12 апреля объект должен поучить все разрешительные документы, быть укомплектованным медицинским персоналом и начать прием больных коронавирусом и пневмонией.

Напомним, медцентр имени Семашко в Симферополе строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Строить больницу начали в 2017 году, а ввод объекта в эксплуатацию был назначен на декабрь 2019 года. Но объект был неукомлектован оборудованием из-за чего его открытие перенесли на июль 2020 года.

Больница рассчитана на 730 коек. Площадь больницы составляет 58 тысяч квадратных метров.

Ранее министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов сообщил о готовности больницы №7 Симферополя для приема больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU