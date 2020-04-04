Коронавирус в Крыму: Под наблюдением более трех тысяч человек

4 Апр 2020 2020-04-04T10:30:23+03:00

За сутки количество заболевших коронавирусом в Крыму не увеличилось

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В Крыму под медицинским наблюдением находится 3039 человек с подозрением на коронавирус. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Из этих трех тысяч 2957 находятся под динамическим наблюдением в домашнем режиме самоизоляции. За последние сутки с учета сняли 39 человек, поставили - 82.

В обсерваторе находятся 15 человек.

Граждан с подтвержденным диагнозом covid-19 по-прежнему 16, за минувшие сутки количество заболевших не увеличилось, а даже наоборот: два человека, которые перенесли коронавирус, уже выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Те, кто остался в стационаре, получают необходимое лечение.

- Тяжелых у нас нет заболевших, медикаментами обеспечены, - заключил Игорь Чемоданов.

ИСТОЧНИК KP.RU