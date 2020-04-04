2020-04-04T10:33:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Крым входит в зону риска по количеству заблевавших коронавирусом

Следующая неделя покажет риски эпидемии в регионе
Анна КИРИЕНКО
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Эффективность принятых мер покажет неделя до 10 апреляЭффективность принятых мер покажет неделя до 10 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крым входит в зону риска по выявлению новых заболевших коронавирусом. Следующая неделя покажет реальные риски эпидемии в регионе.

- Сегодня один из тех дней, когда максимальное тестирование — это зона риска, - отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - До 10 апреля таких реперных точек будет около четырех.

Из 500 проб, полученных в лаборатории 3 апреля, отрицательный результат дали 335 анализа. Остальные в работе. Максимальный наплыв ожидается на следующей неделе.

Научные данные говорят о том, что если не проводит изоляцию, то через 30 дней один инфицированный коронавирусом даст 406 новых больных. Если проводить лояльные меры по самоизоляции граждан, то количество инфицированных снижается до 15 человек, в случае максимального сокращения контактов между людьми на одного больного коронавирусом через месяц будет всего три новых случая.

- Мы должны пройти пики нашего динамического наблюдения за группами риска на том уровне, на который рассчитываем, - подчеркнула Пеньковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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