В Крыму подготовили инфекционный госпиталь на случай массового заболевания коронавирусом
Городская больница №7 города Симферополя готова принимать больных коронавирусом в случае массового заболевания.
- Развернули 7-ю горбольницу согласно приказа, стоит абсолютно подготовленная, - рассказал на заседании оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. - Пока больных мы распределяем по боксам в инфекционных отделениях, но в случае массовых поступлений боксированными машинами перевозим больных и разворачиваем [госпиталь] в полном объеме.
Кроме того, в случае появления зараженных коронавирусом рожениц их будут лечить в роддоме №2. Туда же планируют доставлять больных рожениц из Севастополя.
Всего в 7-й горбольнице можно развернуть в случае необходимости 288 коек, а также готовы 14 коек в детской инфекционной больнице.
- Надеемся, что 7-я больница нам не понадобится как инфекционный госпиталь, - отметила вице-премьер Елена Романовская.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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