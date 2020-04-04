2020-04-04T10:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму подготовили инфекционный госпиталь на случай массового заболевания коронавирусом

Его развернули на базе 7-й городской больницы в Симферополе
Анастасия ЖУКОВА
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7-я горбольница готова принимать зараженных коронавирусом в случае необходимости. Фото: Архив КП7-я горбольница готова принимать зараженных коронавирусом в случае необходимости. Фото: Архив КП
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Городская больница №7 города Симферополя готова принимать больных коронавирусом в случае массового заболевания.

- Развернули 7-ю горбольницу согласно приказа, стоит абсолютно подготовленная, - рассказал на заседании оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов. - Пока больных мы распределяем по боксам в инфекционных отделениях, но в случае массовых поступлений боксированными машинами перевозим больных и разворачиваем [госпиталь] в полном объеме.

Кроме того, в случае появления зараженных коронавирусом рожениц их будут лечить в роддоме №2. Туда же планируют доставлять больных рожениц из Севастополя.

Всего в 7-й горбольнице можно развернуть в случае необходимости 288 коек, а также готовы 14 коек в детской инфекционной больнице.

- Надеемся, что 7-я больница нам не понадобится как инфекционный госпиталь, - отметила вице-премьер Елена Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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