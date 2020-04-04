Москвичи и жители Подмосковья едут в Крым пересидеть карантин на даче

4 Апр 2020 2020-04-04T10:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Москвы и Подмосковья составляют основную часть пассажиропотока в Крым. Контроль в аэропорту «Симферополь», на железнодорожных станциях и Крымском мосту показал, что каждый четвертый прибывающий конечной точкой пребывания называет Симферополь. На Южный берег Крыма устремляются 12% приезжих и столько же в Евпаторию.

- В основном это жители Москвы и Московской области, которые едут к родственникам, или имеющие свое жилье, - сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, оценка рисков заболеваемости муниципальных образований будет выстраиваться не только по количестве прибывших из-за рубежа, но и от того потока, который поступает из других регионов РФ. Вместе с тем, количество пассажиров на воздушном и железнодорожном транспорте заметно снизилось. Московским поездом сегодня в Крым прибыли всего 74 пассажира на 17 вагонов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU