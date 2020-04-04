2020-04-04T10:51:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичи и жители Подмосковья едут в Крым пересидеть карантин на даче

Количество приезжих обязывает усилить меры профилактики
Анна КИРИЕНКО
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Жители Москвы и Подмосковья стремятся пересидеть карантин в КрымуЖители Москвы и Подмосковья стремятся пересидеть карантин в КрымуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Москвы и Подмосковья составляют основную часть пассажиропотока в Крым. Контроль в аэропорту «Симферополь», на железнодорожных станциях и Крымском мосту показал, что каждый четвертый прибывающий конечной точкой пребывания называет Симферополь. На Южный берег Крыма устремляются 12% приезжих и столько же в Евпаторию.

- В основном это жители Москвы и Московской области, которые едут к родственникам, или имеющие свое жилье, - сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, оценка рисков заболеваемости муниципальных образований будет выстраиваться не только по количестве прибывших из-за рубежа, но и от того потока, который поступает из других регионов РФ. Вместе с тем, количество пассажиров на воздушном и железнодорожном транспорте заметно снизилось. Московским поездом сегодня в Крым прибыли всего 74 пассажира на 17 вагонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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