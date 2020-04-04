Полтысячи пенсионеров нарушили режим самоизоляции за сутки в Крыму

4 Апр 2020 2020-04-04T11:07:29+03:00

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Полиция Крыма за последние сутки выдала 427 предписаний пожилым крымчанам старше 65 о том, что им нужно сидеть дома.

- Сопроводили домой, разъяснили, что нарушать режим не надо, - на заседании оперативного штаба замминистра внутренних дел РК Александр Смаглин.

Также правоохранители обнаружили 23 предприятия в Крыму, которые работали в нарушение указа главы РК Сергея Аксенова.

Напомним, в режиме повышенной готовности из-за коронавируса прекратили работу почти все предприятия и торговые точки. Имеют право работать только те компании, которые обеспечили полностью дистанционный режим, а также магазины с продуктами и хозтоварами, аптеки, предприятия жизнеобеспечения, аграрии.

- Проверили 2042 объекта, выявили 23, которые нарушали требования и работали. По всем объектам материалы составили, задокументировали, направили в Роспотребнадзор для привлечения к ответственности, - сообщил Смаглин

Кроме того, полицейские посетили 799 человек, которые должны соблюдать режим самоизоляции, нарушителей не оказалось. Зато правоохранители составили 5 протоколов на родителей несовершеннолетних, чьи дети гуляли в общественных местах без взрослых, провели с ними профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU