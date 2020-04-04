Еще один гражданин решил сбежать из-под карантина на Украину

4 Апр 2020 2020-04-04T11:24:21+03:00

Еще один гражданин решил, что вирус это не причина сидеть дома Фото: Виталий ПАРУБОВ

Теперь его ждет штраф до 40 тысяч рублей и 14 дней в обсерваторе

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За минувшие сутки в Крыму выявили еще одного нарушителя режима самоизоляции. Гражданина задержали на пункте пропуска при оформлении перехода на Украину.

- Один человек был выявлен на границе, - сообщил замминистра внутренних дел РК Александр Смаглин. - Это приезжий 1 апреля.

На нарушителя составлен протокол по новым мерам административной ответственности, которые предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа за нарушение режима самоизоляции. Задержанного принудительно поместили в обсерватор Евпатории, где он проведет 14 дней изоляции.

По состоянию на 4 апреля в Крыму количество выявленных случаев коронавирусной осталось на уровне 18, выздоровевших двое. Остаются на лечении 16 человек, из них в Керченской больнице находится один, в Ялтинской инфекционной больнице семеро, в Алуштинской городской больнице трое, столько же в Сакской городской больнице и в Симферопольской инфекционной больнице двое больных.

На изоляции в обсерваторе Евпатория находятся 15 человек.В том числе пятеро нарушителей режима самоизоляции на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU